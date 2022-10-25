В поселке Мирное местные зафиксировали наличие беларусских военных, - городской голова Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что беларусские военные находятся в одном из поселков Мелитопольского района более трех недель
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В поселке Мирное близ Мелитополя местные зафиксировали наличие беларусских военных - это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами. Мы видим заселение рашистских военных в большом количестве в села Мелитопольского района и в Мелитополь. Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200-300 российских военных въехали в очередное село", - заметил Федоров.
По его словам, офицерский состав занимает свободные дома или выселяет людей из сельских домов, а мобилизованных селят на улицах.
"В Мелитополе россияне выселяют людей, чтобы заселить туда своих военных. Огромное количество военных сейчас находится на временно оккупированной Мелитопольщине. Украинские силы сопротивления не дают расслабиться рашистам. В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью раздавались взрывы со стороны железнодорожного моста".
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