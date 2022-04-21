В поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах, - советник мэра

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в своем телеграм-канале.



"В результате длительного поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев нами установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш", - сообщил он.



В районе объездной дороги захватчики обустроили несколько братских могил, размером до 30 метров каждая. Они возят грузовиками тела погибших, сбрасывая их насыпью в могилы.



Петр Андрющенко отметил, что тела были помещены в пластиковые пакеты, что подтверждает информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны Мариуполя. Он назвал такие действия оккупантов доказательством военных преступлений и попыткой их скрыть.



"Для всех СМИ, кто может заказать и провести фиксацию через сотовые снимки, придаем отметку расположения могильнику", - добавил Петр Андрющенко.

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