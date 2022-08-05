В поселке Харьковской области оккупанты обещают пенсии за получение паспорта РФ
Во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области российские захватчики обещают выдавать пенсии за получение паспорта РФ
Об этом информирует в телеграмме Боровский поселковый совет .
В Боровой заработал так называемый пенсионный фонд, возглавленный экс-сотрудницей контрольно-ревизионного управления. В этой глади и агитируют получать российские паспорта.
"Пенсионерам выдают денежную помощь в размере 10 тыс. рублей и обещают выплату пенсий по 8 тыс. рублей. По предварительной информации, пенсию обещают выплачивать пенсионерам, которые оформят себе российские паспорта", - говорится в сообщении.
Поселковый совет сообщает, что на территории общины есть незначительное количество войск РФ, которые в основном находятся в лесу за пределами населенных пунктов.
Кроме того, в местной больнице увеличилось количество больных.
"В терапевтическом отделении Боровской центральной больницы в последнее время заметно увеличилось количество пациентов, которые находятся на стационарном лечении. У людей в условиях войны и оккупации в результате постоянного эмоционально-психологического напряжения обостряются хронические болезни. Чаще всего за медицинской помощью обращаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы" , – добавили в поселковом совете.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40
- Актуальное
- Важное