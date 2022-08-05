Об этом информирует в телеграмме Боровский поселковый совет .

В Боровой заработал так называемый пенсионный фонд, возглавленный экс-сотрудницей контрольно-ревизионного управления. В этой глади и агитируют получать российские паспорта.

"Пенсионерам выдают денежную помощь в размере 10 тыс. рублей и обещают выплату пенсий по 8 тыс. рублей. По предварительной информации, пенсию обещают выплачивать пенсионерам, которые оформят себе российские паспорта", - говорится в сообщении.

Поселковый совет сообщает, что на территории общины есть незначительное количество войск РФ, которые в основном находятся в лесу за пределами населенных пунктов.

Кроме того, в местной больнице увеличилось количество больных.

"В терапевтическом отделении Боровской центральной больницы в последнее время заметно увеличилось количество пациентов, которые находятся на стационарном лечении. У людей в условиях войны и оккупации в результате постоянного эмоционально-психологического напряжения обостряются хронические болезни. Чаще всего за медицинской помощью обращаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы" , – добавили в поселковом совете.

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