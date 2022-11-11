В поселке деоккупированной Херсонской области обнаружили останки тел мирных жителей
Правоохранители обнаружили в погребе одного из деоккупированных поселков Бериславского района, человеческие останки
Об этом говорится на странице Офиса генерального прокурора Украины в facebook .
Предварительно следователи установили, что это местные жители, погибшие во время оккупации. У них обнаружили следы переломов костей черепа, которые были доставлены на судмедэкспертизу.
"При очередном осмотре местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта".
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения военными РФ законов и обычаев войны.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
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