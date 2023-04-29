В Посад-Покровском на Херсонщине электричества нет больше года
Село в Херсонской области не было в оккупации, однако долгое время было "нулевой линией", где шли боевые действия. Электричество в Посад-Покровском исчезло 14 марта 2022 года и не восстановлено до сих пор
Об этом рассказала заместитель старосты Посад-Покровского Лариса Соколова в эфире Еспресо.
По словам чиновника, в Посад-Покровском устанавливают 328 модульных домов, которые поселок получил для размещения местных, потерявших свои дома.
"В настоящее время установлено уже 60 домов, но люди еще не проживают - они отапливаются от электрообогревателей, а света нет. Как пропал 14 марта 2022 года, так и нет. Но электрики обещают возобновить электроснабжение в начале мая в некоторых точках", - рассказала она.
Соколова отметила, что длительное отсутствие связано со значительными разрушениями – коммунальщики заново устанавливают столбы и протягивают провода.
Село в Херсонской области находится на границе с Николаевской областью. Оно не было в оккупации, однако долгое время являлось "нулевой линией", где шли боевые действия.
- На левом берегу Днепра в Новой Каховке оккупационные войска строят дополнительные оборонные укрепления, перемещая их вглубь территории. Также в сельской местности россияне проводят репетиции уличных сражений.
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