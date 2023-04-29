Об этом рассказала заместитель старосты Посад-Покровского Лариса Соколова в эфире Еспресо.

По словам чиновника, в Посад-Покровском устанавливают 328 модульных домов, которые поселок получил для размещения местных, потерявших свои дома.

"В настоящее время установлено уже 60 домов, но люди еще не проживают - они отапливаются от электрообогревателей, а света нет. Как пропал 14 марта 2022 года, так и нет. Но электрики обещают возобновить электроснабжение в начале мая в некоторых точках", - рассказала она.

Соколова отметила, что длительное отсутствие связано со значительными разрушениями – коммунальщики заново устанавливают столбы и протягивают провода.

Село в Херсонской области находится на границе с Николаевской областью. Оно не было в оккупации, однако долгое время являлось "нулевой линией", где шли боевые действия.