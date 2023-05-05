Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

"Разрушенное россиянами Посад-Покровское наконец-то со светом. Сегодня энергетики подали напряжение в село, электроснабжение появилось в домах почти 40% абонентов", - написал чиновник.

Село в Херсонской области не было в оккупации, однако долгое время было "нулевой линией", где шли боевые действия. Электричество в Посаде-Покровском исчезло 14 марта 2022 года.