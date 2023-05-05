В Посад-Покровском Херсонской области возобновили электроснабжение после года без света
Сегодня энергетики подали напряжение в село, свет появился в домах почти половины абонентов
Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.
"Разрушенное россиянами Посад-Покровское наконец-то со светом. Сегодня энергетики подали напряжение в село, электроснабжение появилось в домах почти 40% абонентов", - написал чиновник.
Село в Херсонской области не было в оккупации, однако долгое время было "нулевой линией", где шли боевые действия. Электричество в Посаде-Покровском исчезло 14 марта 2022 года.
- Село в Херсонской области находится на границе с Николаевской областью. Местные чиновники сообщали , что длительное отсутствие света связано со значительными разрушениями.
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