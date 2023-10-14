В порты Одессы следует караван из трех судов
По состоянию на утро 14 октября в порты Большой Одессы идет очередной караван в составе трех судов
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Отмечается, что среди судов есть дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тыс. тонн (портом назначения указан Черноморск), дедвейт GLORIA G – 74,4 тыс. тонн и дедвейт JOLANDA – 180,6 тыс. тонн.
Сообщается, что Capesize, вероятно, уходит под загрузку рыжей.
"Таким образом, уже 29 судов, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель сейчас составляет - 21", - добавили в сообщении.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное