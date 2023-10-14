В порты Одессы следует караван из трех судов

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что среди судов есть дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тыс. тонн (портом назначения указан Черноморск), дедвейт GLORIA G – 74,4 тыс. тонн и дедвейт JOLANDA – 180,6 тыс. тонн.

Сообщается, что Capesize, вероятно, уходит под загрузку рыжей.

"Таким образом, уже 29 судов, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель сейчас составляет - 21", - добавили в сообщении.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

28 сентября стало известно, что Украина планирует открыть новый ж/д коридор для экспорта зерна.