В порты Одесчины 18 августа должны зайти еще 5 судов для загрузки продовольствием, - спикер главы ОВА Братчук
Сергей Братчук, спикер начальника Одесской ОВА, отметил, что по зерновому коридору из украинских портов вышли 24 судна, то есть более 600 тысяч тонн агропромышленной продукции отправились по пунктам назначений
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Работают все три порта: Пивденный, Черноморск и Одесса. Уже из портов вышло 24 судна, то есть более 600 тысяч тонн украинской агропромышленной продукции отправились по пунктам назначений. Мы говорим не только о тех судах, которые были заблокированы по состоянию на 24 февраля. Вчера, 17 августа, вышли три судна из портов Черноморск и Одесса, на бортах этих кораблей 333 тысячи тонн продукции, и сегодня, 18 августа, очень важный момент – заход пяти судов на загрузку в наших портах, то есть идет обратная связь, коридор работает", - отметил спикер главы Одесской ОВА .
Сергей Братчук добавил о безопасности зернового коридора: здесь маршрут определен и работают все соответствующие службы. А к проблемам с минами в Черном море нужно будет возвращаться после победы, и это будет заданием не только для Украины, но и для соседних государств-партнеров, которые находятся в Черноморском бассейне.
- На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
- 15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.
- 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.
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