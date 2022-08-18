В порты Одесчины 18 августа должны зайти еще 5 судов для загрузки продовольствием, - спикер главы ОВА Братчук

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Работают все три порта: Пивденный, Черноморск и Одесса. Уже из портов вышло 24 судна, то есть более 600 тысяч тонн украинской агропромышленной продукции отправились по пунктам назначений. Мы говорим не только о тех судах, которые были заблокированы по состоянию на 24 февраля. Вчера, 17 августа, вышли три судна из портов Черноморск и Одесса, на бортах этих кораблей 333 тысячи тонн продукции, и сегодня, 18 августа, очень важный момент – заход пяти судов на загрузку в наших портах, то есть идет обратная связь, коридор работает", - отметил спикер главы Одесской ОВА .



Сергей Братчук добавил о безопасности зернового коридора: здесь маршрут определен и работают все соответствующие службы. А к проблемам с минами в Черном море нужно будет возвращаться после победы, и это будет заданием не только для Украины, но и для соседних государств-партнеров, которые находятся в Черноморском бассейне.

На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.

17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.

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