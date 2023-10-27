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В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков

27 октября, 2023 пятница
21:39
Экономика

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что в пятницу, 27 октября, временным зерновым коридором в порты Большой Одессы зашли под загрузку 11 судов

Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, из портов Большой Одессы 27 октября вышли и движутся по украинскому временному зерновому коридору в страны Африки, Азии и Европы четыре балкера. Они нагружены около 130 тыс. тонн зерна и 10 тыс. тонн металла.

"В то же время 11 гражданских судов зашли в порты Одессы, Черноморска и Южного, загрузив почти 225 тыс. тонн сельскохозяйственной и металлургической продукции", - отметил министр.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, "Одесса", "Южный" и "Черноморск", вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что через новый зерновой коридор наша страна экспортировала почти 1,5 млн тонн зерна, однако для восстановления экономики необходимы глубоководные черноморские порты.

26 октября Мининфраструктуры опровергло информацию о приостановке работы временного зернового коридора в Черном море. В министерстве заявили, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.

Мир
Украина
Одещина
зерно
Война с Россией
Чорное море
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