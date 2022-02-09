В Португалии Vodafone подвергся кибератаке: она повлияла на голосовые услуги, телевидение, мобильный интернет.
В Португалии телекоммуникационную компанию Vodafone Portugal атаковали хакеры, в результате чего 7 млн человек остались без связи
Об этом заявил гендиректор компании Марио Ваз, передает Euractiv .
"Это была целенаправленная атака на сеть с, несомненно, намеренной целью оставить наших клиентов без каких-либо услуг… Очевидно, цель этой атаки заключалась в том, чтобы сделать нашу сеть недоступной и максимально усложнить уровень обслуживания", - отметил он.
Марио Ваз назвал кибератаку "террористическим" и "преступным" актом.
Она повлияла на сеть 4g/5g, телевидение, голосовые услуги и SMS-услуги и некоторые банкоматы. Без связи осталось 7 млн человек.
В Vodafone отметили, что нет доказательств того, что данные клиентов были сломаны или скомпрометированы.
В компании сообщили, что восстановили мобильные голосовые услуги, однако мобильная передача данных почти по всей стране возможна только через 3G.
"К сожалению, размер и серьезность преступных действий, которые мы испытали, предусматривает для всех других услуг осторожную и длительную восстановительную работу с привлечением нескольких национальных и международных команд и внешних партнеров", - добавили в Vodafone.
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