В Португалии Vodafone подвергся кибератаке: она повлияла на голосовые услуги, телевидение, мобильный интернет.

Об этом заявил гендиректор компании Марио Ваз, передает Euractiv .



"Это была целенаправленная атака на сеть с, несомненно, намеренной целью оставить наших клиентов без каких-либо услуг… Очевидно, цель этой атаки заключалась в том, чтобы сделать нашу сеть недоступной и максимально усложнить уровень обслуживания", - отметил он.



Марио Ваз назвал кибератаку "террористическим" и "преступным" актом.



Она повлияла на сеть 4g/5g, телевидение, голосовые услуги и SMS-услуги и некоторые банкоматы. Без связи осталось 7 млн человек.



В Vodafone отметили, что нет доказательств того, что данные клиентов были сломаны или скомпрометированы.



В компании сообщили, что восстановили мобильные голосовые услуги, однако мобильная передача данных почти по всей стране возможна только через 3G.



"К сожалению, размер и серьезность преступных действий, которые мы испытали, предусматривает для всех других услуг осторожную и длительную восстановительную работу с привлечением нескольких национальных и международных команд и внешних партнеров", - добавили в Vodafone.

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