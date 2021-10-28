В Португалии решились наказать Роналду из-за незаконной застройки
Футболисту английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду приказали снести часть незаконных построек на территории его имения в Португалии
Об этом сообщает Marca.
Мэр городка Терраш-ди-Бора Мануэль Тибо заявил, что Роналду придется снести часть зданий на территории его имения. По его словам, футболист без соответствующего разрешения выстроил теннисный корт и пристройку.
"Он представил нам проект, который был одобрен. Но также он построил здания за разрешенными пределами", – рассказал Тибо и добавил, что Роналду должен снести незаконно построенные сооружения до марта 2022 года.
Стоимость имения Роналду, расположенного недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивается в 2,7 млн евро.
- 16 сентября сообщалось, что Криштиану Роналду в Англии покинул имение за 6 млн евро через неделю после новоселья, потому что ему мешали овцы.
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