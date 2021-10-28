В Португалии решились наказать Роналду из-за незаконной застройки

Об этом сообщает Marca.

Мэр городка Терраш-ди-Бора Мануэль Тибо заявил, что Роналду придется снести часть зданий на территории его имения. По его словам, футболист без соответствующего разрешения выстроил теннисный корт и пристройку.

"Он представил нам проект, который был одобрен. Но также он построил здания за разрешенными пределами", – рассказал Тибо и добавил, что Роналду должен снести незаконно построенные сооружения до марта 2022 года.

Стоимость имения Роналду, расположенного недалеко от национального парка Пенеда-Жереш, оценивается в 2,7 млн евро.