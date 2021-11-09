В Португалии работодателям запретили беспокоить работников во внерабочее время
В Португалии были внесены изменения в трудовое законодательство. По новым правилам работодатели не имеют права беспокоить работников в нерабочие часы, иначе им грозит штраф
Об этом сообщает EuroNews.
Помимо запрета беспокоить работников, парламент принял еще одно изменение в законодательство. Теперь португальские работодатели должны оплачивать дополнительные расходы на интернет и электроэнергию работающих дистанционно.
Все изменения распространяются на компании, насчитывающие более 10 человек.
Также компании должны принимать меры против одиночества. В частности, организовывать для рабочих, работающих дистанционно, офлайн-встречи по крайней мере каждые 2 месяца.
Также изменения в законодательство касаются и родителей маленьких детей до восьми лет, которые теперь имеют право работать дома без предварительной договоренности с работодателем.
Как пишет EuroNews, Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила дистанционной работы как прямое последствие пандемии COVID-19 в январе этого года. Согласно временным правилам дистанционная работа стала обязательной, а работодателей обязали предоставлять необходимые инструменты для работы из дому.
- Напомним, в Португалии за почти два года пандемии зафиксировали более миллиона случаев COVID-19, из них 18 тыс. - летальных. В стране полностью вакцинировали от коронавируса 86,53% взрослого населения.
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