В Португалии, пытаясь оседлать огромную волну, погиб звезда серфинга Марсио Фрейре
Знаменитый бразильский серфер Марсио Фрейре погиб, пытаясь оседлать гигантскую волну у берегов Португалии в районе городка Назаре
Об этом пишет BBC.
Во время роковой тренировки в четверг Фрейре катался с искусственной тягой – в этом виде упражнения серфера разгоняет катер или водный мотоцикл, чтобы он поймал особенно скорую волну.
Серфер упал с доски и потерял сознание. Его доставили на берег, где спасатели обнаружили, что у него остановилось сердце и дыхание. Меры реанимации не помогли, и медики объявили о смерти Фрейра.
В кругах серфингистов Фрейре считался пионером – он посвятил большую часть жизни путешествиям по миру в поисках больших волн.
В районе, где погиб Фрейре, очень высокие волны из-за подводного каньона Назаре, расположенного неподалеку от берега.
Именно в Назаре немецкий серфер Себастьян Штойдтнер установил мировой рекорд, покорив в 2020 году самую высокую волну в истории серфинга.
Издание отмечает, что в этом регионе случались несчастные случаи, но до сих пор смертельных среди них не было.
Момент несчастного случая попал на видео.
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