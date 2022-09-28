В Португалии из-за энергетического кризиса будут выключать рождественское освещение
Правительство Португалии обнародовало рекомендации по сбережению электроэнергии, они предусматривают ограничение рождественского освещения с 6 декабря по 6 января с 18:00 до полуночи
Об этом говорится в инструкции правительства.
По ним, рождественское освещение рекомендуют ограничить с 6 вечера до полуночи с 6 декабря по 6 января следующего года.
В инструкции же поощряется более широкое использование естественного света и отключение внутреннего освещения, когда помещение не используется.
Кондиционеры будут регулироваться "до максимума +18 градусов зимой и минимума +25 градусов летом". Эти меры рекомендованы для местных администраций, но в значительной степени будут обязательными для зданий, эксплуатируемых правительством.
Кроме того, некоторые рекомендации были введены и для частных лиц. Они, в частности, предполагают сокращение "времени использования воды в ваннах и душах", а также "минимизацию использования стиральной и посудомоечной машины, используя ее максимальную мощность".
В правительстве также предупредили, что в случае дальнейших осложнений план может "стать обязательным" и включать "исключительные меры".
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