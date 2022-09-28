Об этом говорится в инструкции правительства.

По ним, рождественское освещение рекомендуют ограничить с 6 вечера до полуночи с 6 декабря по 6 января следующего года.

В инструкции же поощряется более широкое использование естественного света и отключение внутреннего освещения, когда помещение не используется.

Кондиционеры будут регулироваться "до максимума +18 градусов зимой и минимума +25 градусов летом". Эти меры рекомендованы для местных администраций, но в значительной степени будут обязательными для зданий, эксплуатируемых правительством.

Кроме того, некоторые рекомендации были введены и для частных лиц. Они, в частности, предполагают сокращение "времени использования воды в ваннах и душах", а также "минимизацию использования стиральной и посудомоечной машины, используя ее максимальную мощность".

В правительстве также предупредили, что в случае дальнейших осложнений план может "стать обязательным" и включать "исключительные меры".

Газпром прекратил поставки газа в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.

Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".

РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу , заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".