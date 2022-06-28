В порту временно оккупированного Бердянска прогремели два взрыва, - СМИ
Местные жители наблюдали столб дыма на территории порта
Об этом сообщает Риа-Мелитополь.
Отмечается, что 28 июня в порту временно оккупированного Бердянска прогремели один за другим два взрыва.
Как сообщают СМИ, оккупанты не предупреждали о разминировании, поэтому вероятно, что это что-то "незапланированное".
Детали уточняются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное