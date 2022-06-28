Об этом сообщает Риа-Мелитополь.

Отмечается, что 28 июня в порту временно оккупированного Бердянска прогремели один за другим два взрыва.

Как сообщают СМИ, оккупанты не предупреждали о разминировании, поэтому вероятно, что это что-то "незапланированное".

Детали уточняются.

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