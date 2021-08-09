В порту в Норвегии горит российское судно, были слышны взрывы

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на NRK.

Судно отбуксировали из порта, а жителям города приказали быть дома и закрыть окна из едкий дым.

"Как только мы отбуксировали рыболовецкое судно к пляжу, как на борту раздался взрыв", - рассказал капитан буксирного судна Пер Бергманн.

Рыболовный траулер "Таманго" длиной 54 м построен во Владивостоке в 1967 году. Он занимался выловом краба.

Полиция отказалась от тушения пожара.



В 8:00 утра по местному времени спасатели ждали пока судно выгорит.

"Произошел значительный взрыв, обломки разбросало на значительном расстоянии вокруг траулера. Поэтому норвежские службы отошли от него на расстояние от 300 до 400 метров", - сказал руководитель операции Лео Йохансен.

Судно из-за изменения направления ветра отнесло от берега.

"Желательно, чтобы лодка оставался как можно ближе к суше, потому что если он выйдет в более глубокие воды, сбор дизельного топлива станет большим вызовом", - отметил Йохансен.

На борту - 47 тонн дизтоплива.

