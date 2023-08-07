В порту Турции прогремел взрыв при загрузке судна зерном
Мощный взрыв прогремел в турецком порту Дериндж. Высоко над местом событий поднимается дым, обломки разлетелись по жилым кварталам. В результате пострадали два зернохранилища
Об этом информирует CNN Turk.
В понедельник, 7 августа, около 14:40 в районе порта Дериндж раздался взрыв. Взрыв ощущался и со стороны Гельцюка.
"Мы волновались, что произошло землетрясение с большим шумом, потом узнали, что произошел взрыв. Инцидент произошел в радиусе 25 метров. Инцидент серьезный, но локальный. Пшеницу выгружают ведрами, и проверяют, есть под ней что-то или нет. Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались", - сказал мэр Дериндж Зеки Айгюн.
Стало известно, что взрыв в зернохранилище Управления грунтовых продуктов (ТМО) в порту якобы был вызван взаимодействием химических веществ.
Губернатор Коджаэли Седдер Явуз объявил, что количество пострадавших выросло с 5 до 10 человек.
Корреспондент Хасрет Кая в прямом эфире заявил: "Один из пшеничных силосов взорвался. Считается, что это произошло, когда корабль покупал в этом месте пшеницу. Мы сказали, что это произошло с силосом для пшеницы, но проводилось ли там периодическое обслуживание, или это было вызвано сжатием газа".
- Эрдоган созвал заседание правительства для обсуждения зернового соглашения 7 августа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.88
Покупка 36.88Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное