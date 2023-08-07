В порту Турции прогремел взрыв при загрузке судна зерном

Об этом информирует CNN Turk.

В понедельник, 7 августа, около 14:40 в районе порта Дериндж раздался взрыв. Взрыв ощущался и со стороны Гельцюка.

"Мы волновались, что произошло землетрясение с большим шумом, потом узнали, что произошел взрыв. Инцидент произошел в радиусе 25 метров. Инцидент серьезный, но локальный. Пшеницу выгружают ведрами, и проверяют, есть под ней что-то или нет. Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались", - сказал мэр Дериндж Зеки Айгюн.

Стало известно, что взрыв в зернохранилище Управления грунтовых продуктов (ТМО) в порту якобы был вызван взаимодействием химических веществ.

Губернатор Коджаэли Седдер Явуз объявил, что количество пострадавших выросло с 5 до 10 человек.

Корреспондент Хасрет Кая в прямом эфире заявил: "Один из пшеничных силосов взорвался. Считается, что это произошло, когда корабль покупал в этом месте пшеницу. Мы сказали, что это произошло с силосом для пшеницы, но проводилось ли там периодическое обслуживание, или это было вызвано сжатием газа".