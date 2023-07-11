Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

По данным ведомства, Россия продолжает блокировать экспорт зерна.

"С начала июля из черноморских портов вышли 6 судов. Совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции", - сообщили в Мининфраструктуры.

В порту Черноморские суда под погрузку сейчас отсутствуют. Последние суда с агропродукцией вышли оттуда на прошлой неделе в направлении Китая и Туниса.

"Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн тонн агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

Срок действия действующего "зернового соглашения" истекает 17 июля.

В Мининфраструктуре отметили, что отсутствие экспорта зерна из Украины приведет к росту мировых цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".