В порту Одессы загружают последние два балкера по действующему "зерновому соглашению"
В порту Одессы завершается погрузка 85 тыс. тонн зерна для Египта. Это последние 2 балкера, которые вывезут украинское зерно зерновым коридором по действующему соглашению
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
По данным ведомства, Россия продолжает блокировать экспорт зерна.
"С начала июля из черноморских портов вышли 6 судов. Совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции", - сообщили в Мининфраструктуры.
В порту Черноморские суда под погрузку сейчас отсутствуют. Последние суда с агропродукцией вышли оттуда на прошлой неделе в направлении Китая и Туниса.
"Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн тонн агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.
Срок действия действующего "зернового соглашения" истекает 17 июля.
В Мининфраструктуре отметили, что отсутствие экспорта зерна из Украины приведет к росту мировых цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
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