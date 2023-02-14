В порту Германии заметили 440 военных машин США, предположительно назначенных Украине, - СМИ
В немецком порту Бремерхафен подмечено большое количество военной американской техники, вероятно, предназначенной для Украины
Об этом пишет немецкое издание Nordsee Zeitung .
Известно, что на транспортном судне "Arc Integrity" армия США доставила в Бремерхафен, среди прочего 60 боевых машин пехоты Bradley. Они являются частью пакета военной помощи в США.
Издание отмечает, что в понедельник, 13 февраля, на площадке в порту, используемом армией США, с воздуха можно было увидеть около 440 военных машин.
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Загрузка военной техники уже идет полным ходом. На фото видно, что БМП находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке по дороге. Несколько низкорамных грузовиков с танками уже были замечены на автобане в направлении Бремена.
В то же время, официального подтверждения того, что военную технику будут поставлять непосредственно в Украину, нет. Возможно также, что отдельные запасы, например в Польше, будут пополнены по принципу кольцевого обмена.
Также сообщается, что Bradley везут на американскую базу в Мангейме. Предполагается, что там будут проходить обучение украинские солдаты.
Также во время разгрузки парома были замечены БТР Stryker и машины Avenger из ЗРК. Кроме того, много грузовиков и бронированных автомобилей.
- Напомним, 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт по другим странам.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила , что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду , что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
- 13 февраля стало известно, что Бундесвер приступил к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.
- 14 февраля стало известно, что посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен считает , что украинские военные могут вернуться в Украину после учений в Германии с танками Leopard.
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