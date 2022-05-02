В портах Украины заблокировано более 4 млн тонн зерна, - ООН

Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, передает Радио Свобода .



По его словам, многие страны зависят от поставок украинской пшеницы.



"Голод не должен быть оружием", - сказал Фрик.



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Он призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный кризис.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

13 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил подробную аналитическую записку о кризисе в области продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязавшей Россию против Украины .