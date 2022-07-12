Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Освобождение острова Змеиный - это первый этап, на мой взгляд, к деблокированию наших портов, в частности Одесского. Для того чтобы устроить зерновые гуманитарные коридоры. Военно-морские силы присоединились к тому, что устье Быстрое судоходного канала "Дунай-Черное море" заработал более активно. Восемь иностранных судов уже есть в наших портах, которые именно этой артерией будут доставлять украинскую агропродукцию в другие страны", - сказал он.

По его словам, речь идет о возобновлении и активизации этой работы и наполнении украинского бюджета.