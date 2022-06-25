Об этом информируют подписчики телеграм-канала "Запорожье.Инфо" .

"Бердянск, в порт плывет грузовой корабль, его сопровождают 4 военных корабля", - говорится в сообщении.

В ведомстве предполагают, что этот корабль прибыл для "экспорта" зерновых: "Вот он, рашистский корабль, который будет красть зерно наших фермеров и агропредприятий".

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют возобновить работу портов Херсона и Скадовска для вывоза краденого урожая.

Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине, в Сирию.

Еще ранее спутниковые снимки Maxar показывали , что российское грузовое судно, полное зерна, украденного с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакия.

Прокуратура приступила к расследованию незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.

В условиях российской блокады портов в Черном море Украина разработала логистику экспортирования зерна через Польшу и Румынию.

13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.

15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". А сегодня сообщил , что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем.

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