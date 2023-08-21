В порт Мариуполя впервые с момента оккупации прибыл военный корабль РФ, – Андрющенко
В воскресенье, 20 августа, в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента полномасштабного вторжения РФ и оккупации города вошел и пришвартовался российский военный корабль
Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, таким образом Мариупольский порт стал военной базой.
За час до того, как там пришвартовалось российское судно в порту совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса. Как говорит Андрющенко, они до вечера находились на территории порта.
Советник мэра добавил, что пока неизвестно, была ли это одноразовая швартовка российского военного корабля, или это явление станет системным. Однако Андрющенко отметил, что судно точно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного оккупантами.
"Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов. Начиная - от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время по новой битве за Мариуполь", - подчеркнул он.
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