В порт Мариуполя вошел первый морской балкер РФ, это плохая новость, - Андрющенко
В воскресенье, 22 октября, в порт временно оккупированного Мариуполя Донецкой области впервые зашло российское судно морского класса. Что именно привезено на балкере – пока неизвестно
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Первый морской балкер зашел в Мариупольский порт. И это очень плохая новость", – написал он в Telegram.
Фото: Петр Андрющенко
По словам Андрющенко, вот для чего оккупантам нужно было "дноуглубление".
"Теперь это произошло - первое судно морского класса (не река-море) вчера пришвартовалось у причала Судоремонтного завода. Судно класса балкеров имеет собственные краны и его полную нагрузку или DWT составляет гораздо более 5 тысяч тонн как в судах класса РМ-3", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Фото: Петр Андрющенко
В то же время он отметил, что пока неизвестно, что именно привезено балкерами.
"Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев. Военно-логистическая карта начинает меняться. С другой, это безусловно приближает хлопковый сезон в Приморском районе Мариуполя", – подчеркнул Андрющенко.
- 20 августа в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента полномасштабного вторжения РФ и оккупации города вошел и пришвартовался российский военный корабль.
- Также стало известно , что россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда.
- 15 октября в порту Мариуполя впервые с момента оккупации города россиянами зафиксировали сразу три судна у причалов под погрузку.
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