В порт Мариуполя вошел первый морской балкер РФ, это плохая новость, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Первый морской балкер зашел в Мариупольский порт. И это очень плохая новость", – написал он в Telegram.

Фото: Петр Андрющенко

По словам Андрющенко, вот для чего оккупантам нужно было "дноуглубление"."Теперь это произошло - первое судно морского класса (не река-море) вчера пришвартовалось у причала Судоремонтного завода. Судно класса балкеров имеет собственные краны и его полную нагрузку или DWT составляет гораздо более 5 тысяч тонн как в судах класса РМ-3", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Фото: Петр Андрющенко

В то же время он отметил, что пока неизвестно, что именно привезено балкерами.

"Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев. Военно-логистическая карта начинает меняться. С другой, это безусловно приближает хлопковый сезон в Приморском районе Мариуполя", – подчеркнул Андрющенко.