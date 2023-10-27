В порт Мариуполя вошел еще один балкер РФ, он должен вывезти урожай подсолнечника, – Андрющенко
В порт временно оккупированного Мариуполя зашло еще одно российское судно класса река – море. Очевидно, оно должно вывезти в РФ урожай подсолнечника в этом году
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Очередное судно класса РМ3 (река-море) зашло в акваторию порта с грузом бетонных плит. Все предыдущие были направлены на 80% на строительство линий обороны. Около 20% по-прежнему хранятся на территории порта", - написал он.
"По инсайдерской информации, в этот раз к вывозу из Мариуполя планируют семена подсолнечника урожая в этом году", – добавил Андрющенко.
Напомним, что с 20 мая 2022 года Мариуполь находится под российской оккупацией, после того как защитники после боев на Азовстале сдались в плен. Во время вторжения в Украину оккупанты почти полностью уничтожили город.
- Ранее в этом месяце стало известно , что россияне углубляют порт временно оккупированного Мариуполя для того, чтобы он мог принимать крупные грузовые суда.
- 22 октября в порт временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области впервые зашло российское судно морского класса .
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