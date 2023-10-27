В порт Мариуполя вошел еще один балкер РФ, он должен вывезти урожай подсолнечника, – Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередное судно класса РМ3 (река-море) зашло в акваторию порта с грузом бетонных плит. Все предыдущие были направлены на 80% на строительство линий обороны. Около 20% по-прежнему хранятся на территории порта", - написал он.

"По инсайдерской информации, в этот раз к вывозу из Мариуполя планируют семена подсолнечника урожая в этом году", – добавил Андрющенко.

Напомним, что с 20 мая 2022 года Мариуполь находится под российской оккупацией, после того как защитники после боев на Азовстале сдались в плен. Во время вторжения в Украину оккупанты почти полностью уничтожили город.