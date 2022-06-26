В порт Грузии прибыл танкер с российской нефтью, - СМИ
В порту Батуми находится танкер с российскими нефтепродуктами, подпадающими под санкции
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на оппозиционный канал Mtavari .
По данным журналистов, судно Esen Ka под флагом Турции отправилось из Туапсе в Батуми, там 30 тысяч тонн вакуумного газойля.
Сырье принадлежит компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за войны России в Украине.
Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но не владеет информацией о производителе.
Источник канала заявил, что в Грузии планируют изменить происхождение груза и отправить его в Европу как продукцию из Казахстана.
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