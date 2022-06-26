В порт Грузии прибыл танкер с российской нефтью, - СМИ

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на оппозиционный канал Mtavari .

По данным журналистов, судно Esen Ka под флагом Турции отправилось из Туапсе в Батуми, там 30 тысяч тонн вакуумного газойля.

Сырье принадлежит компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за войны России в Украине.

Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но не владеет информацией о производителе.

Источник канала заявил, что в Грузии планируют изменить происхождение груза и отправить его в Европу как продукцию из Казахстана.