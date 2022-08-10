В порт Черноморска прибыло судно, которое возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы
Балкер OSPREY S прибыл в порт Черноморск и планирует взять на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"В порт Черноморск прибыло второе судно под загрузку. Балкер OSPREY S возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы.
Это уже второе судно, зашедшее под загрузку в порт Черноморск в рамках подписанной Инициативы", - пишут в Мининфраструктуры.
Для безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов открыты порты Одесса, Черноморск и Южный.
"В рамках реализации договоренностей уже 12 судов следуют из украинских портов с агропродукцией в 7 стран мира. На их борту 370 тыс. тонн агропродукции. Первое судно с украинской кукурузой прибыло в турецкий порт для разгрузки", - добавили в Министерстве инфраструктуры Украины.
- 9 августа из порта Черноморск вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия.
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