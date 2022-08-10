English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика В порт Черноморска прибыло судно, которое возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы

В порт Черноморска прибыло судно, которое возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы

10 августа, 2022 среда
19:43
Экономика На фото порт "Черноморск"

Балкер OSPREY S прибыл в порт Черноморск и планирует взять на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"В порт Черноморск прибыло второе судно под загрузку. Балкер OSPREY S возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы.
Это уже второе судно, зашедшее под загрузку в порт Черноморск в рамках подписанной Инициативы", - пишут в Мининфраструктуры.

Для безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов открыты порты Одесса, Черноморск и Южный.

"В рамках реализации договоренностей уже 12 судов следуют из украинских портов с агропродукцией в 7 стран мира. На их борту 370 тыс. тонн агропродукции. Первое судно с украинской кукурузой прибыло в турецкий порт для разгрузки", - добавили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Одещина
зерно
Черноморск
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
9 августа, 2022 вторник
Украиной и Тайванем конфликт не закончится
До України прийде ще 4 HIMARS
9 августа, 2022 вторник
В США объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет HIMARS
Вибухи в Криму
10 августа, 2022 среда
ISW объяснил, почему кремль не обвиняет Киев во взрывах в Крыму
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.76
    Покупка 38.76
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
10 августа
20:34
У правительства Германии нет единого мнения относительно предложения прекратить выдачу виз россиянам
20:31
Гитанас Науседа
Если Путин добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери, - президент Литвы
20:28
Украина договорилась об отсрочке долга по еврооблигациям на 2 года
20:24
В Бахмуте по меньшей мере 6 человек погибли в результате российского обстрела
20:16
На Запорожье нацгвардеец из "иглы" сбил российский штурмовик Су-25
20:15
Бен Уоллес считает военные объекты в Крыму законной целью для ВСУ
20:04
В Италии начали расследование в отношении 19-летнего юноши, который якобы уехал защищать Украину
20:02
"Реал" - "Айнтрахт": букмекеры дали окончательный прогноз на Суперкубок УЕФА
20:00
Эксклюзив
Украинские дипломаты работают над обжалованием места России в ООН, - дипломат Ельченко
19:48
Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России
19:39
Эксклюзив
Турция попадет во вторичные санкции, если будут доказательства ее помощи России во избежании ограничений, - посол Украины Боднар
19:22
Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру в Черниговской и Сумской областях
19:09
На Харьковском направлении россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение, - Генштаб ВСУ
19:03
Россия получила полезные ископаемые на сумму $12 трлн на оккупированных территориях Украины, - Washington Post
19:00
Анонс
Amnesty International: защита прав человека или бездумные процедуры? Онлайн-проект "Имена собственные"
18:59
Эксклюзив
Высший антикоррупционный суд
Конфисковывать имущество россиян нужно не в рамках уголовного процесса, - глава правления Центра противодействия коррупции Шабунин
18:58
Эксклюзив
Андрей Юсов
В России по отношению к Запорожской АЭС единственный путь - "жест доброй воли", - представитель ГУР Юсов
18:57
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:38
Почти 60 лет сотрудничества. Соучредитель шведской Amnesty совершил демарш из-за пристрастности АI к Украине
18:36
Эксклюзив
ВСУ уничтожают врага одной из лучших САУ мира: чем удивляет немецкая PzH 2000 на поле боя
18:35
Эстония вручила ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушной границы страны российским вертолетом
18:30
Польские военные начали тренировки на американских танках Abrams
18:12
Чехия отправит 1200 военнослужащих на восточную границу НАТО
18:05
"Мы это сделали!" – Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику, необходимую на фронте для контрнаступления
17:56
Укрзализныця назначила дополнительный рейс поезда из Запорожья в Киев
17:55
Обновлено
В Курской области РФ в течение недели взорвали уже вторую опору линий электропередачи и железную дорогу
17:48
В Киеве проводят экспертизу 16 тел защитников Мариуполя
17:43
В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить уничтоженное ими же жилье за счет собственников, - ОВА
17:38
Виталий Портников
У журналиста Виталия Портникова дома во Львове обнаружили "прослушку", - Княжицкий
17:33
Эксклюзив
Противник уже упустил возможность наступать на Николаев, - военный эксперт Defense Express Рябых
17:26
В ЕС начали обсуждение запрета выдачи виз россиянам. Решения ожидают в конце августа
17:19
Эксклюзив
Ассоциация семей защитников Азовстали готовит план для освобождения пленных, - пресс-секретарь
17:15
Мариупольцы находят вражеские мины на детских площадках, - горсовет
17:11
"Никаких прилетов не было, выдыхаем и идем на пляж": в России отрицают взрывы на аэродроме в Крыму
17:01
Германия предоставит Украине еще 4 зенитных самоходных установки Gepard
16:54
Экс-нардепа-регионала Маркова объявили в международный розыск
16:26
Instagram оперативно разблокировал страницу Ассоциации защитников Азовстали
16:26
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам
16:23
"От России некуда бежать": мелитопольским предпринимателям приказали распространять информацию о том, что "Украину уже поделили"
16:23
"Еще один день: дневники войны": Читомо собирает истории украинцев для онлайн-выставки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV