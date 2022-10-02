В порт Черноморск прибыло под погрузку пятое судно в рамках "зерновой инициативы"
В рамках "зерновой инициативы" в порт Черноморск прибыло под загрузку пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН
Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.
2 октября в порт Черноморск прибыло судно NEW ISLAND, которое после загрузки пшеницей отправится в Сомали. Это уже пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибывшей в Украину.
Также сегодня в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 5 судов. На борту 114,7 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы. Среди них балкер ARGO 1, перевозящий 31 тыс. тонн кукурузы в Египет, и балкер DOGA K с 10 тыс. тонн пшеницы для Туниса.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 5,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 257 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.
- Из украинских портов 12 сентября вышло 9 судов с агропродукцией
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