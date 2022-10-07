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Главная война с Россией В попытке угодить диктатору-имениннику россияне могут нанести массированный удар по гражданской или критической инфраструктуре разных регионов Украины, - ОК "Юг"

В попытке угодить диктатору-имениннику россияне могут нанести массированный удар по гражданской или критической инфраструктуре разных регионов Украины, - ОК "Юг"

7 октября, 2022 пятница
18:06
война с Россией

В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что в связи с днем рождения Владимира Путина Россия может устроить массированные атаки по гражданской или критической инфраструктуре Украины

Об этом говорится в отчете ОК "Юг".

"Не исключено, что в попытке угодить диктатору-имениннику вражеские войска нанесут массированный удар по гражданской или критической инфраструктуре разных регионов Украины. Но не стоит поддаваться панике, помним, что это, как и распространение фейков, один из способов врага давить на наше сознание", - пишут в "Юге".

В оперативном командовании призвали украинцев доверять исключительно достоверным официальным источникам информации.

"Не помогайте врагу ориентироваться, распространяя информацию о действиях, местоположении и составе наших подразделений.

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