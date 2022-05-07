В попытках остановить контрнаступление ВСУ, россияне взорвали три моста в Харьковской области, в Мариуполе продолжается штурм "Азовстали", - Генштаб

Об этом сообщает генштаб ВСУ в facebook .

По оперативной информации на 6:00 7 мая, в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами был произведен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора этих территорий с оккупированным Крымом.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В Мариуполе продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь" и штурм завода.

На Южнобужском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 6 мая в Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага.

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