Об этом информирует национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yleisradio .

"С завтрашнего дня в Лаппеенранте ежедневно вечером в 19:30 будет звучать Гимн Украины. Так до конца августа. Город хочет продемонстрировать свою поддержку стране и украинцам", - говорится в сообщении.

Гимн Украины прозвучит перед традиционным Лаппеенрантским вечерним концертом с крыши Лаппеенрантского городского театра.

С июля Гимн звучит в соседнем городе Иматра.

Также в Лаппеенранте поднимают украинский флаг перед мэрией и на флагштоке в порту.

"Я считаю, что национальный Гимн создает ощущение единства, трогает и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранты", - сказал городской голова Киммо Ярва.

Сообщается, что россияне любят закупаться в Лаппеенранте и смогут увидеть, как Финляндия поддерживает Украину.

Город Лаппеенранта поддержал нашу страну гуманитарной помощью на €40 тыс. и выступил партнером в организации благотворительного концерта. Также украинцы могут ездить в городском общественном транспорте бесплатно.