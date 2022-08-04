В популярном среди россиян городе в Финляндии каждый день будет звучать гимн Украины
С 5 августа в популярном среди россиян городе Лаппеенранта в Финляндии ежедневно будет звучать Гимн Украины
Об этом информирует национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yleisradio .
"С завтрашнего дня в Лаппеенранте ежедневно вечером в 19:30 будет звучать Гимн Украины. Так до конца августа. Город хочет продемонстрировать свою поддержку стране и украинцам", - говорится в сообщении.
Гимн Украины прозвучит перед традиционным Лаппеенрантским вечерним концертом с крыши Лаппеенрантского городского театра.
С июля Гимн звучит в соседнем городе Иматра.
Также в Лаппеенранте поднимают украинский флаг перед мэрией и на флагштоке в порту.
"Я считаю, что национальный Гимн создает ощущение единства, трогает и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранты", - сказал городской голова Киммо Ярва.
Сообщается, что россияне любят закупаться в Лаппеенранте и смогут увидеть, как Финляндия поддерживает Украину.
Город Лаппеенранта поддержал нашу страну гуманитарной помощью на €40 тыс. и выступил партнером в организации благотворительного концерта. Также украинцы могут ездить в городском общественном транспорте бесплатно.
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