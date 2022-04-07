В Попасной заработал водоканал, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Возобновлена работа комплекса насосных станций ЗФС КП "Попаснянский Районный Водоканал". В настоящее время идет процесс заполнения водопровода. Подача воды будет осуществляться без процесса предварительной очистки воды", - рассказал он.



Сергей Гайдай призвал использовать эту воду только для технических нужд, поскольку бактериологические, показатели мутности и цветности не отвечают нормам.

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