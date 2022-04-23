В Попасной в результате артобстрелов оккупантов погибли два человека, – глава ОВА
Российские оккупанты продолжают штурмовать свободные города Луганщины. В результате артиллерийских обстрелов в Попасной погибли два человека и один получил ранения
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Враг наступает вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, интенсивно обстреливает наши войска с целью их вытеснения. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной", - говорится в пресс-службе.
По словам Гайдая, на Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.
В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного были повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранения.
- В Генштабе заявили, что противник производит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.
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