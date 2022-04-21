В Попасной украинские военные уничтожили отряд наемников из Ливии и Сирии, - Данилов
В Попасной в Луганской области ВСУ уничтожили 20-25 наемников из Ливии и Сирии, всего РФ могла отправить в Украину до 500 таких бойцов
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.
Он отметил, что в последнее время РФ отправляет на войну против Украины сирийских и ливийских наемников.
"У нас есть сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области", - отметил Алексей Данилов.
По его словам, сложно оценить, какие они воины, ведь в Украине другие климатические условия и сама война.
"Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели", – сказал секретарь СНБО.
Алексей Данилов отметил, что уничтоженный отряд состоял из 20-25 наемников, а всего в Украину их могло прибыть 300-500.
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