В Попасной украинские военные уничтожили отряд наемников из Ливии и Сирии, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.



Он отметил, что в последнее время РФ отправляет на войну против Украины сирийских и ливийских наемников.



"У нас есть сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области", - отметил Алексей Данилов.



По его словам, сложно оценить, какие они воины, ведь в Украине другие климатические условия и сама война.



"Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели", – сказал секретарь СНБО.



Алексей Данилов отметил, что уничтоженный отряд состоял из 20-25 наемников, а всего в Украину их могло прибыть 300-500.

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