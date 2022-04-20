В Попасной, Рубежном и части Горской громады невозможно восстановить свет, газ и водоснабжение, - Гайдай
В Попасной, Рубежном и части сел Горской громады в результате войны почти уничтожена инфраструктура, и ее невозможно восстановить, а в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске продолжаются ремонтные работы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
По его словам, невозможно подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит российская техника. Оккупанты уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населенные пункты, а потом не могут там ничего починить. Полтора месяца местные жители живут без газа, воды и света.
В частности, 19 апреля россияне повредили высоковольтную линию с напряжением 300 кВ, в результате чего исчез свет более чем в 200 временно оккупированных населенных пунктах.
"Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской общины - инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий. В других населенных пунктах наши аварийные бригады постепенно что-то ремонтируют. Работают в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске, где ночью перебили газопровод. Возвращают свет в дома других городов и сел. За сутки количество обесточений они сократили почти на 4 тыс. абонентов. Это значит, что именно столько семей снова с электроэнергией", - отметил глава ОВА.
Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента): 30 полностью и восемь частично. Обесточены 34 населенных пункта (104 343 потребителя): 21 полностью и 13 частично. Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично Северодонецке и Лисичанске. Также централизованной подачи воды нет в населенные пункты, поставщиком которых является Попаснянский районный водоканал.
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