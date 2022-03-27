В Попасной россияне обстреляли из минометов собственные позиции, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



По его словам, в Луганской области не изменилась линия обороны, а города контролирует украинская власть.



"Орки не оставляют попытки захватить Попасную и Рубежное, но успеха не имеют. В Рубежном рашисты пытались удержаться за счет артиллерии, из которой били по городу в течение ночи. Удачи не имели, вглубь города не продвинулись. В Попасной росармия хотела штурмовать город, однако атаку ВСУ отбили, противник понес потери. К тому же орки обстреляли свои позиции из минометов", - отметил Сергей Гайдай.



Также оккупанты всю ночь на 27 марта обстреливали Лисичанск, Северодонецк, Кременную и Горское. В результате обстрелов в Лисичанске и Рубежном горело три жилых дома.



"Из-под завалов в Рубежном ГСЧС деблокировала троих человек, их доставили в безопасное место. В Рубежном и Северодонецке обнаружены двое раненых, оба доставлены в местные больницы", - добавил глава Луганской ОВА.



Он отметил, что из-за обстрелов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Огонь охватил около 15 гектаров. В Кременной произошел большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его потушила.



"Так же хочу обратиться к вам, жители области, прошу воздержаться вообще от сжигания сухой травы – это сейчас нам может сильно навредить, ГСЧС не успевают гасить, нам сейчас хватает вреда от орков. Будем осторожны и сознательны! Давайте сначала с войной разберемся, потом все дела!" – подчеркнул Сергей Гайдай.

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