В Попасной рашисты охотятся на мирных жителей

Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

Известно, что депортируют попаснян в оккупированные Первомайск и Стаханов.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов.

Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, которые находятся у захватчиков, – неизвестно.

Город разрушен до основания. Под оккупацией остались более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", – пишет Сергей Гайдай.

Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. Вслед за городом Попасная оккупанты уничтожают и близлежащие населенные пункты, - сообщается 14 мая.

8 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции.

Известно, что 5-6 мая российская армия пыталась оцепить город Попасная Луганской области и взять его в кольцо.

Ранее глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области на нескольких направлениях.

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