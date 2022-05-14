В Попасной рашисты охотятся на мирных жителей
Жителей Попасной на Луганщине российские военные принудительно депортируют. В оккупированном городе осталось более 1,5 тыс. жителей, которые не хотели выезжать
Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Известно, что депортируют попаснян в оккупированные Первомайск и Стаханов.
"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов.
Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться. Что происходит с попаснянами, которые находятся у захватчиков, – неизвестно.
Город разрушен до основания. Под оккупацией остались более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели", – пишет Сергей Гайдай.
- Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. Вслед за городом Попасная оккупанты уничтожают и близлежащие населенные пункты, - сообщается 14 мая.
- 8 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции.
- Известно, что 5-6 мая российская армия пыталась оцепить город Попасная Луганской области и взять его в кольцо.
- Ранее глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области на нескольких направлениях.
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