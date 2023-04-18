Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают террор местного населения. Они относятся к гражданским людям пренебрежительно. Мужчин принудительно забирают в армию и бросают на передовую линию фронта. Такие события происходят достаточно продолжительное время", - рассказал Гайдай.

Политик также сообщил, что оккупационные власти уже официально признают, что не планируют восстанавливать разрушенные города в Луганской области.

"Россияне не собираются восстанавливать разрушенные города на оккупированной территории Луганщины. Они официально об этом говорят. Мало того, россияне смогли превзойти самих себя. В Попасной кафиры разбирают кладбища. В частности, забирают надгробные плиты, шлифуют их, чтобы забрать фамилии, портреты и портреты а затем продают их в Россию. Продают их россиянам, родственники которых были мобилизованы и уничтожены в Украине", - добавил он.