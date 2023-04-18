В Попасной оккупанты похищают надгробные плиты из кладбищ и затем перепродают их в России, - Гайдай
Глава Луганской ОВА 2019-2023 гг. Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупационные войска похищают надгробные плиты с кладбищ на временно оккупированной Луганщине
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают террор местного населения. Они относятся к гражданским людям пренебрежительно. Мужчин принудительно забирают в армию и бросают на передовую линию фронта. Такие события происходят достаточно продолжительное время", - рассказал Гайдай.
Политик также сообщил, что оккупационные власти уже официально признают, что не планируют восстанавливать разрушенные города в Луганской области.
"Россияне не собираются восстанавливать разрушенные города на оккупированной территории Луганщины. Они официально об этом говорят. Мало того, россияне смогли превзойти самих себя. В Попасной кафиры разбирают кладбища. В частности, забирают надгробные плиты, шлифуют их, чтобы забрать фамилии, портреты и портреты а затем продают их в Россию. Продают их россиянам, родственники которых были мобилизованы и уничтожены в Украине", - добавил он.
- 18 апреля в Генштабе сообщили, что вражеские войска пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – ведут оборону. ВСУ удалось отразить более 70 атак
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