В Попасной оккупанты обстреляли больницу
В Попасной в Луганской области российские войска обстреляли больницу, власти просят жителей не выходить из укрытий
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, - информирует Еспресо.TV.
"Больница Попасной. Обстрелы не утихают! Всем находиться в укрытиях!", - предупредил глава ОВА.
- Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар по Белой Церкви.
- Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу: два человека получили травмы.
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