В понедельник работу берлинского аэропорта парализует забастовка, - СМИ

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на dpa.

Представитель аэропорта сообщил, что при объявленных условиях ни один пассажирский самолет не сможет взлететь: прилеты возможны, но это решают авиакомпании.

Так, Verdi объявила о забастовке в аэропорту Берлин-Бранденбург в начале следующей недели: она продлится с 3:30 утра по местному времени и до полуночи. Работников службы авиационной безопасности, контроля над пассажирами и персоналом и товарами призывали оставить работу.