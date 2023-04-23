В понедельник работу берлинского аэропорта парализует забастовка, - СМИ
На понедельник, 24 апреля, в аэропорту Берлин-Бранденбург профсоюз Verdi запланировал забастовку: она начнется в 3:30 утра по местному времени и завершится в полночь
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на dpa.
Представитель аэропорта сообщил, что при объявленных условиях ни один пассажирский самолет не сможет взлететь: прилеты возможны, но это решают авиакомпании.
Так, Verdi объявила о забастовке в аэропорту Берлин-Бранденбург в начале следующей недели: она продлится с 3:30 утра по местному времени и до полуночи. Работников службы авиационной безопасности, контроля над пассажирами и персоналом и товарами призывали оставить работу.
- Напомним, в конце марта два крупнейших аэропорта Германии, автобусные и железнодорожные станции страны приостановили перелеты и междугородные услуги по перевозке из-за забастовок рабочих, выступающих за повышение заработной платы.
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