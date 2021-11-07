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В понедельник, 8 ноября, отстраняются от работы невакцинированные педагоги и чиновники
Завтра, 8 ноября 2021 года, вступает в силу приказ Минздрава от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированный в Минюсте 07.10.2021 под №1306/36928. В нем утвержден перечень государственных учреждений, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19
Об этом напоминает Еспресо.TV.
С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации.
Рабочее место при этом за отстраненными сохраняется, но руководство образовательного учреждения или органа власти должно позаботиться о надежной замене таких работников.
Как только они будут вакцинированы двумя дозами, или если закончится карантин, они могут вернуться на рабочие места.
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