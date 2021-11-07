В понедельник, 8 ноября, отстраняются от работы невакцинированные педагоги и чиновники

Об этом напоминает Еспресо.TV.



С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу из COVID-19 - невакцинированы. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", - объяснял тогда министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации.Рабочее место при этом за отстраненными сохраняется, но руководство образовательного учреждения или органа власти должно позаботиться о надежной замене таких работников.Как только они будут вакцинированы двумя дозами, или если закончится карантин, они могут вернуться на рабочие места.