В Помпеях археологи нашли гробницу с полумумифицированным телом

Об этом сообщает ANSA.



Отмечается, что в древнеримском городе близ Неаполя тела мертвых всегда сжигали. В этом случае тело было наполовину мумифицировано и помещено в погребальную камеру в гробнице.



Кроме того, археологи обнаружили на гробнице надписи на греческом языке, что может быть подтверждением тому, что греческий язык в городе использовался наряду с латынью.



"Греческая надпись - чрезвычайно интересное свидетельство, которое должно быть связано с другими надписями, о присутствии греков и, прежде всего, греческой культуры в Помпеях", - заявил бывший директор Помпеи Массимо Осанна



Он также добавил, что греческая культура, особенно ее художники и греческие классические пьесы, "были в то время очень популярны в Помпеях".

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