В Помпеях археологи нашли гробницу с полумумифицированным телом
В итальянском городе Помпеи группа археологов раскопала гробницу, в которой находилось полумумифицированное тело
Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что в древнеримском городе близ Неаполя тела мертвых всегда сжигали. В этом случае тело было наполовину мумифицировано и помещено в погребальную камеру в гробнице.
Кроме того, археологи обнаружили на гробнице надписи на греческом языке, что может быть подтверждением тому, что греческий язык в городе использовался наряду с латынью.
"Греческая надпись - чрезвычайно интересное свидетельство, которое должно быть связано с другими надписями, о присутствии греков и, прежде всего, греческой культуры в Помпеях", - заявил бывший директор Помпеи Массимо Осанна
Он также добавил, что греческая культура, особенно ее художники и греческие классические пьесы, "были в то время очень популярны в Помпеях".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное