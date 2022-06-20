Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Как сообщает Лунин, возгорание потушили. Отмечается, что один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу.

Пиротехники обследуют территорию.

Как сообщалось ранее, на железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области загорелся военный автомобиль, который перевозил боекомплект. Длительная детонация.

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