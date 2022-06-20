В Полтавской области загорелся военный автомобиль с боекомплектом
На железнодорожном переезде в селе Руденковка в Полтавской области произошло возгорание военного автомобиля
Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Как сообщает Лунин, возгорание потушили. Отмечается, что один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу.
Пиротехники обследуют территорию.
Как сообщалось ранее, на железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавской области загорелся военный автомобиль, который перевозил боекомплект. Длительная детонация.
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