В Полтавской области ВСУ сбили российскую ракету
В небе над Полтавской областью ВСУ сбили ракету войск РФ
Об этом написал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Facebook.
"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине!" - написал Лунин.
Также он опубликовал фотографию сбитой ракеты.
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