В Полтавской области ВСУ сбили российскую ракету

Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси

Такого удара в спину мы не ожидали: украинские власти были готовы к вторжению России, но не к нападению со стороны Беларуси, - Данилов