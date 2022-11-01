В Полтавской области воздушная тревога. В направлении области со стороны Днепра летят вражеские дроны
В направлении Полтавской области со стороны Днепропетровщины летят дроны-камикадзе, запущенные российскими агрессорами
Об этом в Телеграмме написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Из направления Днепропетровской области на Полтавщину двигаются БПЛА", - написал он.
Глава ОВА призвал всех оставаться в укрытиях.
"Общественное" сообщает , что в Днепре слышны взрывы. Не исключено, что украинские ПВО так встречают незваных гостей из Ирана.
- Как сообщалось, минувшей ночью над Полтавской областью были сбиты три дрона-камикадзе. Четыре вражеских БПЛА упали на гражданские объекты.
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