Об этом в Телеграмме написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Из направления Днепропетровской области на Полтавщину двигаются БПЛА", - написал он.

Глава ОВА призвал всех оставаться в укрытиях.

"Общественное" сообщает , что в Днепре слышны взрывы. Не исключено, что украинские ПВО так встречают незваных гостей из Ирана.

Как сообщалось, минувшей ночью над Полтавской областью были сбиты три дрона-камикадзе. Четыре вражеских БПЛА упали на гражданские объекты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb