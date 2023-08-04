В Полтавской области военнослужащих поймали на взятке, в Черкасской области разоблачили схему уклонения от армии и выезда за границу
Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности продолжает серию спецопераций для разоблачения и ликвидации коррупционных схем, связанных с мобилизацией. В этот раз задержали бывших и действующих должностных лиц, которые за деньги снимали авто с военного учета и продавали поддельные справки об инвалидности призывникам", - говорится в сообщении.
Задержание в Полтавской области
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали "на горячем" руководителя одного из районных военкоматов при получении взятки. По данным правоохранителей, мужчина требовал 70 тысяч гривен с владельца местного предприятия, занимающегося импортом авто на территорию Украины.
"Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с военного учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения", - пояснили в пресс-центре СБУ.
За эти деньги задержанный якобы обещал не создавать искусственных препятствий в процессе снятия с учета 5 автомобилей. Правоохранители установили, что чиновник регулярно требовал взятки с предпринимателей за такие так называемые услуги.
Задержанному планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Фото: СБУ
Задержание в Черкасской области
По данным СБУ, следователи сообщили о подозрении бывшему председателю Смелянского районного совета, якобы продававшему потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для выезда за границу.
Также правоохранители задержали чиновника местной военно-врачебной комиссии. Он также способствовал уклоняющимся в оформлении фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В обоих случаях стоимость так называемых услуг составляла от 3 до 6 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда за границу.
Следователи сообщили двум должностным лицам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Им может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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