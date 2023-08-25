В Полтавской области вагоны сошли с рельсов. Какие пассажирские поезда могут задержаться
Восемь поездов харьковского направления из-за схождения грузовых вагонов на Полтавщине будут курсировать по резервному маршруту: задержка может составлять до 4 часов
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
По резервному маршруту будут курсировать поезда:
- 711 Краматорск-Киев
- 723 Харьков-Киев
- 724 Киев-Харьков
- 21 Харьков-Львов
- 22 Львов-Харьков
- 17 Харьков-Ужгород
- 73 Харьков-Перемышль
- 93 Харьков-Хелм
В Укрзализныци обратили внимание, что поезда, которые должны были следовать через станцию Полтава-Киевская, будут проезжать станцию Полтава-Южная.
"Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", - добавили в пресс-службе.
В компании добавили, что уже работают над возобновлением движения по стандартному маршруту.
- Тем временем с 8 сентября польская железная дорога будет проводить ремонтные работы на дорогах в Перемышль. Пассажиров просят учитывать временные изменения в расписании
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