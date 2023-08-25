В Полтавской области вагоны сошли с рельсов. Какие пассажирские поезда могут задержаться

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

По резервному маршруту будут курсировать поезда:

711 Краматорск-Киев

723 Харьков-Киев

724 Киев-Харьков

21 Харьков-Львов

22 Львов-Харьков

17 Харьков-Ужгород

73 Харьков-Перемышль

93 Харьков-Хелм

В Укрзализныци обратили внимание, что поезда, которые должны были следовать через станцию Полтава-Киевская, будут проезжать станцию Полтава-Южная.

"Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", - добавили в пресс-службе.

В компании добавили, что уже работают над возобновлением движения по стандартному маршруту.