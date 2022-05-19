В Полтавской области судят двух российских оккупантов, которые обстреливали жилые кварталы Харьковщины

Об этом сообщает Общественное Полтава.

Сегодня, 19 мая, в Полтавской области началось заседание Котелевского районного суда, временно перенявшего территориальную подсудность двух харьковских районных судов – Боровского и Дергачевского, в уголовном производстве против граждан России Александра Бабыкина и Александра Иванова. Двое оккупантов обстреливали мирную Харьковщину, из-за чего им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Обвиняемые заверили, что готовы сотрудничать со следствием и давать показания. В зале суда присутствовал переводчик, объяснявший россиянам суть их обвинения. Бабыкин и Иванов подтвердили, что никакого принуждения к ним не применяли, и их позиция в суде – добровольная.

По словам Бабыкина, об "учениях" его подразделению объявили в декабре 2021 года. Приблизительно 1 февраля 2022 года они выехали в Курск на тренировку. Впоследствии переместились в село Малиновка Белгородской области. Уже там военным объявили, что они будут заходить на территорию Украины, не объяснив причин. Обстрелы из "градов" подсудимые начали около 5 утра 24 февраля – из техники выпустили в общей сложности примерно 38 снарядов.

Бабыкин заверил, что телефонов и часов у них с собой не было. Того же 24 февраля, уже на территории Харьковской области, их разгромили ВСУ – Бабыкина якобы "выбило из машины" и он потерял сознание, после чего пришел в себя уже 25 февраля. Он засвидетельствовал, что после этого "находился на лечении", а затем сдался в плен украинским военным.

Оба подсудимых на заседании заявили, что "не знали, куда стреляли". О том, что били по Харьковщине, узнали якобы непосредственно во время следствия. По словам Иванова, 24 февраля часть военных из его подразделения отказалась стрелять по преступному приказу, однако после пересечения границы отказаться они уже "не имели возможности".

После показаний по ходатайству прокурора судья объявил о перерыве в заседании. Рассмотрение уголовных дел против обоих оккупантов будет продолжено уже 26 мая, в 11:00.

Справка. 24 февраля водитель и наводчик БМ-21 "Град" в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России производили артиллерийские обстрелы Харьковской области с территории российской Белгородской области. Выполняя преступный приказ, российские кафиры из "града" разрушили объекты инфраструктуры и жилые дома в населенных пунктах Казачья Лопань и Ветеринарная. В частности, они попали в учебное заведение Дергачевского городского совета. После этого Бабыкин и Иванов пересекли границу и продолжили обстреливать Харьковскую область. Вооруженные Силы Украины разбили колонну захватчиков и взяли в плен Бабыкина и Иванова. По закону их действия наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 июля.

Отметим, что в Киеве проходит суд над еще одним российским оккупантом. Вадим Шишимарин обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. В случае доказательства вины оккупанта, ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

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