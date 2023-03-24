В Полтавской области сократили комендантский час
С 27 марта в Полтавской области комендантский час будет сокращен, отныне он будет длиться с 23:00 до 04:00
Об этом сообщает Полтавская ОВА.
"Сокращаем продолжительность комендантского часа. С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Работники выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение", - пишет ОВА.
С 27 марта в Полтавской области комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00.
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