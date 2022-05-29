В Полтавской области снесли 7 памятников деятелям СССР и РФ за время полномасштабной войны
В Полтавской области за время полномасштабного вторжения РФ в Украину декоммунизировали и дерусифицировали семь монументов
Об этом рассказал представитель Института нацпамяти в регионе Олег Пустовгар , передает Суспильне.
Так, был демонтирован бюст советскому политику и руководителю Российской социал-демократической рабочей партии Владимиру Ленину на территории санатория "Сосновый бор" в селе Власовка Зеньковской громады, памятник коммунисту Николаю Подгорному в Карловке, бюст болгарским коммунистическим деятелям Цвятку Радойнову и Дмитрию Благоеву в селе Коломакское, военачальнику СССР Николаю Ватутину в Ципках, бюст российскому писателю Максиму Горькому в Левенцовке и военному деятелю Российской империи Василию Чапаеву в Харьковцах.
По словам Олега Пустовгара, бюст Николаю Ватутину и Максиму Горькому демонтировали в рамках дерусификации. Остальные монументы были убраны согласно Закону о декоммунизации.
Бюст Владимира Ленина оставили в санатории, а бюст Максима Горького отдали в историко-культурный заповедник "Парк советского периода" в Путивле Сумской области. Продолжаются переговоры по передаче других пяти монументов в это учреждение.
- 21 мая в Николаеве убрали памятник Александру Пушкину.
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