Об этом рассказал представитель Института нацпамяти в регионе Олег Пустовгар , передает Суспильне.

Так, был демонтирован бюст советскому политику и руководителю Российской социал-демократической рабочей партии Владимиру Ленину на территории санатория "Сосновый бор" в селе Власовка Зеньковской громады, памятник коммунисту Николаю Подгорному в Карловке, бюст болгарским коммунистическим деятелям Цвятку Радойнову и Дмитрию Благоеву в селе Коломакское, военачальнику СССР Николаю Ватутину в Ципках, бюст российскому писателю Максиму Горькому в Левенцовке и военному деятелю Российской империи Василию Чапаеву в Харьковцах.

По словам Олега Пустовгара, бюст Николаю Ватутину и Максиму Горькому демонтировали в рамках дерусификации. Остальные монументы были убраны согласно Закону о декоммунизации.

Бюст Владимира Ленина оставили в санатории, а бюст Максима Горького отдали в историко-культурный заповедник "Парк советского периода" в Путивле Сумской области. Продолжаются переговоры по передаче других пяти монументов в это учреждение.

21 мая в Николаеве убрали памятник Александру Пушкину.

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